Trier : Einbrecher versucht Tür von Apotheke in Trier einzuschlagen

Foto: dpa/Daniel Maurer

Trier Ein Unbekannter hat laut Polizei versucht, in eine Apotheke in der Ehranger Straße in Trier einzubrechen. Die Strafttat sei am Samstag, 28. Juni, um 2.45 Uhr verübt worden.



Der Täter begab sich den Ermittlungen zu Folge mit einem Fahrrad zum Tatort und versuchte gewaltsam die Eingangstür der Apotheke einzuschlagen. Da Zeugen durch den Lärm auf die Tat aufmerksam geworden seien, habe der Einbrecher in Richtung Hafenstraße die Flucht ergriffen. Täterbeschreibung: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkel/schwarz gekleidet , führte einen Rucksack mit.