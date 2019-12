Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Haus in Tarforst

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier-Tarforst Unbekannte sind laut Polizei am Samstag, 14. Dezember, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Olbeschhof in Trier-Tarforst eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und durchsuchten gezielt bestimmte Räumlichkeiten.

Sie entwendeten Schmuck, Bargeld, sowie eine hochwertige Kamera.