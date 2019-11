Verbrechen : Stand der Ermittlungen zum Museumseinbruch in Trier

Museumsdirektor Marcus Reuter sieht sich die Vitrine an, in der der Trierer Goldschatz ausgestellt war und auf die die unbekannten Einbrecher mit brachialer Gewalt eingeschlagen hatten. Foto: Hans Krämer

Trier Die Sonderkommission (Soko) Goldschatz der Trierer Kriminalpolizei stochert nach dem Beinahe-Raub des Goldschatzes aus dem Trierer Landesmuseum weiter im Dunkeln.

Die Fernsehsendung zeigte in einem etwa 7,5-minütigen Beitrag unter anderem die Fahndungsvideos und -fotos, die die Polizei nach der Tat in der Nacht zum 8. Oktober veröffentlicht hatte. Mögliche Zeugen, denen die Täter aufgefallen waren, wurden erneut aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. „Kein einziger neuer Hinweis ist seitdem bei uns eingegangen“, bedauert Jochem. Auch die Ermittlungen der Kripo hätten bislang „nichts Greifbares“ ergeben. Die Untersuchungen liefen aber weiter, die Sonderkommission bleibe bestehen.

Das unbekannte Duo war in der Nacht auf Dienstag, 8. Oktober, offenbar gezielt in das Rheinische Landesmuseum in der Weimarer Allee eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Baugerüst zu einem Fenster im ersten Stock, das sie zertrümmerten. Mit schwerem Werkzeug schlugen sie auf das Sicherheitsglas der Vitrine ein, in der die rund 2600 Münzen des Trierer Goldschatzes ausgestellt waren. Das Glas splitterte, die Scheibe hielt aber. Der 18,5 Kilogramm schwere Goldschatz blieb unangetastet.