Einbruch ins Rheinische Landesmuseum : Trierer Polizei fahndet mit Fotos und Video nach den Tätern

Trier Nach dem Einbruch in das Rheinische Landesmuseum und dem gescheiterten Golddiebstahl in der Nacht zum Dienstag, 8. Oktober, fahndet die Kriminalpolizei Trier nun mit einem Video und mit Fotos nach den flüchtigen Tätern.

Der Tathergang nach bisherigem Ermittlungsstand

Zurzeit gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. In der Tatnacht brachen sie vermummt ein Fenster im ersten Stock des Landesmuseums auf. Hierzu kletterten sie auf ein Gerüst, das wegen Fassadenarbeiten aufgestellt war.

Durch den Lärm der berstenden Scheibe wurden Zeugen auf das Vorgehen aufmerksam und alarmierten die Polizei, parallel schlug die Alarmanlage des Museums an. Die ersten Streifen der Polizeiinspektion Trier waren bereits wenige Minuten später am Tatort. Dennoch konnten die Einbrecher durch eine rückwärtige Tür in Richtung des angrenzenden Palastgartens entkommen.