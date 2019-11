Polizei : Einbruch in Mehrfamilienhaus in Welschbillig

Foto: TV/Klaus Kimmling

Welschbillig Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Donatusstraße in Welschbillig eingebrochen. Dazu traten sie sowohl die Haus- als auch die Wohnungstüren ein, berichtet die Polizei.

