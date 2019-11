Polizei : Einbruchsdiebstähle in Häuser in Riol und Hentern

Riol/Hentern Unbekannte Diebe sind laut Polizei in der Zeit von Freitag, 1. November, 8.15 Uhr, bis Sonntag, 3. November, 11.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Ortsrand in der Martinstraße in Riol eingebrochen. Die Täter hätten ein Fenster aufgehebelt und seien so ins Hausinnere gelangt.

Dort hätten sie alle Räume durchwühlt und Schmuck entwendet.

Eine kurze Abwesenheit der Bewohner hätten unbekannte Täter ausgenutzt, um am Freitag, 1. November, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortskern des Hochwaldortes Hentern in der Straße Am Kirchberg einzubrechen. Die Täter seien in das Haus gelangt, indem sie die Haustüre eingetreten hätten. Es seien mehrere Räume durchsucht und nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck gestohlen worden.

Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.