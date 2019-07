Trier-Süd Ziel von Einbrechern war ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus in der Löwenbrückener Straße.

Unbekannte versuchten hier am Mittwoch zwischen 8.45 Uhr und 10.50 Uhr in eine Wohnung in der dritten Etage einzubrechen und die Wohnungstür aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch.