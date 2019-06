Polizei : Haustür in Trierweiler hält Einbrechern stand

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trierweiler In der Nacht zum Mittwoch ist ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Trier gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte versucht, sich zwischen 0 und 4.30 Uhr Zugang in das Anwesen in der Straße Im Keitelsberg zu verschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken