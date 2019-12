Kriminalität : Einbrüche in Föhren – Polizei fahndet nach zwei Tätern

Foto: Polizei

Föhren Zweimal haben Einbrecher am Samstag in Föhren zugeschlagen. In einem Fall ist der Täter geflüchtet, als ein Anwohner ihn entdeckt hatte,

Zwischen 12.30 und 20.30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter nach Angaben der Polizei in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten das Haus. Die Täter erbeuteten Schmuck.

Gegen 19 Uhr nahm ein Zeuge in einem Haus in der Straße am Südblick verdächtige Geräusche aus einem Stockwerk wahr. Er überraschte einen Einbrecher, der daraufhin ohne Beute durch ein Fenster die Flucht ergriff und mit einer weiteren Person davon lief. Bei den Personen handelt es sich laut Zeugenaussage um zwei Männer, schätzungsweise Mitte 20, 1,70 bis 1,80 Meter groß, sportliche Statur. Sie waren mit einem beigen und einem hellblauen Pullover bekleidet.