Die Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in Trier am zweiten Weihnachtsfeiertag

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier (red) Zwei Einbrüche am zweiten Weihnachtsfeiertag im Trierer Stadtgebiet beschäftigen die Kriminalpolizei Trier. Der erste Einbruch wurde laut Polizei in der Johannisstraße verübt: Nachdem eine Person, die sich berechtigt in einem Friseursalon in der Straße aufgehalten hatte, diesen am Donnerstag, 26. Dezember, gegen 14 Uhr verlassen hatte, musste sie, so die Polizei, am nächsten Morgen um 8.40 Uhr feststellen, dass Unbekannte in das Geschäft eingebrochen waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Diebe hätten einen geringen Bargeldbetrag und mehrere hochwertige Scheren gestohlen.

Ein weiterer Einbruch sei ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag von Mietern in der Thyrsusstraße festgestellt worden. Hier hätten Unbekannte die Abwesenheit von Bewohnern, die seit dem 18. Dezember nicht zuhause gewesen seien, für einen Einbruch genutzt. Die Täter hätten Bargeld und Elektronikartikel mitgehen lassen.