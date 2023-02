Steigende Fallzahlen : Auffällig: Zahlreiche Einbrüche in Trier im neuen Jahr - Was die Polizei dazu sagt

Häufig steigen Einbrecher – wie auf diesem gestellten Symbolbild – über Terrassentüren in Wohnungen und Häuser ein. Während der Corona-Pandemie waren die Fallzahlen stark zurückgegangen, jetzt steigen sie offenbar wieder an. Foto: dpa/Silas Stein

Trier Das neue Jahr hat in Trier mit etlichen Haus- und Wohnungseinbrüchen begonnen. Die Serie fällt besonders auf, weil während Corona die Fallzahlen stark zurückgegangen waren. Steigen die Delikte jetzt wieder?

Über die Terrassentür waren die Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen der vorigen Woche in der Trier-Irscher Straße Weiberborn in ein Haus eingestiegen. Als die Bewohner aufwachten, schnappten sich die Täter den Autoschlüssel und brausten mit dem Wagen davon. Anschließend suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen.

Am Wochenende davor, zwischen Donnerstag, 26. Januar, und Sonntag, 29. Januar, hatte es gleich mehrere Einbrüche im Trierer Stadtgebiet gegeben – in die Seniorenresidenz Hildegard von Bingen, in der Balthasar-Neumann Straße und in der Wittlicher Straße (alles Trier-Nord), in der Lothringer Straße und der Georg-Schäffer-Straße in Heiligkreuz sowie in der Dr. Piro-Straße und am Römersprudel im Stadtteil Feyen/Weismark.

Während der Pandemie wurde weniger eingebrochen

Kurz zuvor, am Dienstag, 24. Januar, waren unbekannte Täter bei einem Einbruchversuch in der Oberstraße in Ehrang gescheitert. Und direkt am Jahresanfang, am Freitag und Samstag, 6. und 7. Januar, gab es gleich vier Wohnungseinbrüche in Trier – unter anderem in der Medardstraße in Trier-Süd.

Ist die Corona-Schonfrist in Sachen Haus- und Wohnungseinbrüche also vorbei? Insbesondere während der Lockdowns hatte sich die Anzahl der Einbrüche im Bereich der Polizeidirektion Trier schließlich mehr als halbiert. Der Hauptgrund dafür: Die Leute waren schlicht und einfach mehr zu Hause – und die Gelegenheiten, unbeobachtet irgendwo einsteigen zu können, dadurch sehr stark eingeschränkt. Im November/Dezember 2019 hatte es im Zuständigkeitsbezirk der Polizeidirektion Trier – der immerhin von Morbach bis Schweich und von Idar-Oberstein bis Saarburg reicht – 64 Wohnungsaufbrüche gegeben. Im November/Dezember 2022 – zur Corona-Hochzeit also – wurden im gleichen Bezirk lediglich 22 Wohnungseinbruchsdiebstähle registriert – was einem Minus von knapp 66 Prozent entspricht. Bezogen auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier – also inklusive der Gebiete in der Eifel und entlang der Mosel – belief sich der Rückgang damals sogar auf knapp 70 Prozent.

Dieser Einbruch bei den Einbrüchen wirkt noch beeindruckender, wenn man berücksichtigt, dass bereits im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2018 stark zurückgegangen waren. Die Polizei führte das damals darauf auf die gezielte Verfolgung des „Deliktphänomens“ zurück und darauf, dass Eigentümer mehr und mehr in die Sicherheit von Häusern und Wohnungen investierten, zum Beispiel mit gesicherten Fenstern und Türen.

Und jetzt? Steigen die Zahlen wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau oder sogar auf die Werte von vor 2019?

Belastbare Daten dazu gebe es noch nicht, erklärt Polizeipressesprecher Karl-Peter Jochem auf Volksfreund-Nachfrage. Anhand der aktuellen Lage und der Statistiken aus den Vorjahren, könne man allerdings sagen, dass es bereits im vierten Quartal 2022 einen Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum in den Corona-Jahren 2020 und 2021 gegeben habe.