Ermittlungserfolg : Mehrere Einbrüche in Trierer Hotel: Polizei nimmt Täter fest

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Beamte der Kriminalpolizei und der Polizeiinspektion Trier haben am Samstag einen 51-jährigen Mann festgenommen. Er steht laut Polizei im Verdacht, am gleichen Tag in mehrere Zimmer eines Trierer Hotels eingebrochen zu sein.

Am Abend des 4. Januar habe das Hotel der Kripo Trier den Einbruch in eines der Zimmer gemeldet. Der Täter müsse im Besitz eines Generalschlüssels sein, habe man der Polizei mitgeteilt. Ein solcher Schlüssel sei am Morgen einer Mitarbeiterin im Hotel entwendet worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist es am gleichen Abend durch intensive Ermittlungen gelungen, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen festzustellen und ihn festzunehmen. Das gesamte Diebesgut sowie der gestohlene Generalschlüssel habe bei ihm sichergestellt werden können.