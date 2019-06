Jubiläum : Eine 100-Jährige mit viel sozialem Engagement

Trier Elisabeth Hünichen wohnt in Heiligkreuz, ist Schriftstellerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

Geboren am 9. Juni 1919 in Münster, verbringt Liesel Hünichen ihre Kindheit in Dülmen im Münsterland, wo sie schließlich auch ihr Abitur macht. An der Düsseldorfer Frauenakademie legt sie ihren Abschluss als Jugend-Wohlfahrtspflegerin ab. Während der NS-Zeit arbeitet sie in einem Heim für Kinder, sie organisiert Notunterkünfte und Landverschickungen für Mutter und Kind. 1948 kommt sie nach Hildesheim und arbeitet im Katholischen Fürsorgeverein für Frauen, Mädchen und Mütter, dem Vorgängerverein des Sozialdienstes katholischer Frauen. Die vielen Schicksale, mit denen sie zu tun hat, und vieles von dem, was sie erlebte, scheibt sie auf. In „Die schwarze Kladde. Sozialarbeit im Trümmerland 1948 bis 1951“ zeichnet sie anhand ihrer Notizen ein Bild des frühen Nachkriegsdeutschlands mit Müttern und Kindern, die nicht einmal das Notwendigste besitzen.