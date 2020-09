Fehlende Versicherungsplakette : Auf unversichertem E-Scooter in Trier unterwegs: Strafverfahren 

Trier Eine 28-jährige Triererin, die laut Polizei auf der Saarstraße mit ihrem E-Scooter unterwegs war, hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, da an ihrem Kleinstfahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht worden war. Wie die Polizei mitteilt, können auch in Trier immer mehr sogenannter Elektrokleinstfahrzeuge im Straßenbild beobachtet werden, deren Benutzer sich einer flexiblen Beförderung und eines guten Gewissens wegen emissionsfreier Verkehrsteilnahme erfreuen.

„Was viele jedoch scheinbar nicht wissen ist, dass auch diese Art der Fortbewegung klaren Regeln für Fahrzeug und Fahrzeugführer unterliegt“, so die Polizei.



Ratschläge der Polizei Sie rät, zunächst darauf zu achten, dass der Roller vom Hersteller mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis ausgestattet wurde. Nur so sei es möglich, einen Versicherungsschutz zu erhalten. Fahrzeuge ohne Allgemeine Betriebserlaubnis dürften auf öffentlichen Wegen gar nicht geführt werden, sondern lediglich auf privatem Grund. Da es sich per Definition um ein Kraftfahrzeug handele, dessen Höchstgeschwindigkeit über sechs Stundenkilometer liege, müsse der Roller auch pflichtversichert werden. Versicherungen und Hersteller hätten dafür bereits kleinere Aussparungen am Fahrzeug selbst, sowie kleine Plaketten entworfen, die am Roller entsprechend angebracht sein müssten. So ausgestattet, darf der Roller dann laut Polizei (wenn die weiteren technischen Voraussetzungen erfüllt sind) von dem mindestens 14 Jahre alten Fahrzeugführer auf Radwegen, Schutzstreifen und Radfahrstreifen gefahren werden. Nur wenn an der Örtlichkeit keiner dieser genannten Sonderbereiche vorhanden sei, dürfe man mit dem E-Scooter auf der Fahrbahn fahren. „Gehwege sind für sie in allen Fällen ein Tabu! Eine besondere Fahrerlaubnis ist nicht von Nöten, auch besteht keine Helmpflicht. Es wird jedoch dringend angeraten, wie auch auf dem Fahrrad, bei jeder Fahrt einen Schutzhelm zu tragen, um etwaige Unfallfolgen zu minimieren“, so die Polizei weiter.