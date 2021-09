Straßensperrung : Sperrung einer Fahrspur: Fußgänger auf der Lindenstraße unterwegs

Im Trierer Norden werden Glasfaserleitungen verlegt. Deshalb gibt es Verkehrsbehinderungen. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Trier Im Rahmen des Ausbaus der Glasfaserleitungen in Trier-Nord beginnen am Montag, 20. September, Bauarbeiten auf dem Gehweg in der Lindenstraße. Der Fußgängerverkehr wird nach Auskunft der Stadtwerke Trier zum Teil auf die Fahrbahn verlegt, sodass eine Fahrspur in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden muss.