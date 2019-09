Infrastruktur : Eine feste Verbindung für Wintersdorf

Ralingen Seit Jahren ist eine neue Sauerbrücke geplant. Nun gibt es einen neuen Wunschstandort.

Das Busangebot in Ralingen-Wintersdorf ist übersichtlich. Nur wenige Meter vom Ort entfernt fahren hingegen auf luxemburgischer Seite bald kostenlose Busse auf der Strecke zwischen Echternach und Wasserbillig. Um diese nutzen zu können, benötigen die Wintersdorfer derzeit Schwimmbekleidung. Denn die Sauer liegt zwischen dem Ralinger Ortsteil und der Haltestelle an der Nationalstraße 10. Eine Brücke könnte dies ändern und soll das auch ändern. Doch trotz langer Planung wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis die ersten Bagger rollen.

Ursprünglich war geplant, eine Pontonbrücke zu errichten. unter anderem, weil das Sauerumland in einem FFH-Gebiet liegt. Das bedeutet, dass dort besonders auf die Umwelt geachtet werden muss und der Schutz von Fauna und Flora einen hohen Stellenwert hat. Bei der Untersuchung möglicher Standorte wurde schließlich ein Gelände in der Nähe des Sauerwehrs Richtung Ralingen und Rosport ausgesucht (der TV berichtete).

Dieser Standort hat jedoch einen Haken. Laut Unterlagen der Sitzung des Zweckverbands am Donnerstag, 12. September, 7.30 Uhr, im Gemeindehaus Ralingen, habe sich gezeigt, dass dieser Standort zwar wasser- und naturschutzrechtlich größte Realisierungschancen hätte. Er habe jedoch für die Bürger aus Wintersdorf für die direkte Anbindung an das luxemburgischen Nahverkehrsnetz „eine nicht zu vertretende Verlängerung der Zuwegung bedeutet“. Die gewollte Verbesserung für die Bürger wäre somit verpufft. Die touristische Angebotserweiterung an Wander- und Radwege sei an einem ortsnäheren und einsehbaren Standort besser.