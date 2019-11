Kommentar: Eine gute Nachricht für ganz Trier

Wenn sich der neue Eigentümer des Ausbesserungswerks als so kompetent und seriös herausstellt, wie es der Baudezernent beschreibt, ist das eine der besten Nachrichten für Trier in den vergangenen Wochen.

Denn nicht nur Trier-West wird davon profitieren, wenn die hässliche Riesenbrache zwischen dem schmucken Bobinet-Areal und der Jägerkaserne in den kommenden Jahren verschwindet. Die 300 bis 400 neuen Wohnungen, die auf dem Areal entstehen werden, bringen auch mehr Luft in den zunehmend angespannten Wohnungsmarkt in ganz Trier.