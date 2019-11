Benefizaktion : Eine Million Sterne verzaubern 2000 Menschen 

TRIER Besucher der Vereinigten Hospitien entdecken Lampions der Illuminale und freuen sich über die fantasievolle Beleuchtung.

„Eine Million Sterne“ leuchteten auf dem weitläufigen Gelände der Vereinigten Hospitien. Die Trierer Sozialstiftung hatte die Bevölkerung in Zusammenarbeit mit Caritas International zu einem Lichterfest der besonderen Art eingeladen und Bürgermeisterin Elvira Garbes als Schirmherrin gewonnen. Zusammen mit Johanna Klumpp von Caritas International, Präsidentin Dorit Schumann von der Hochschule Trier und den beiden Stiftungsdirektoren der Vereinigten Hospitien, Yvonne Russell und Tobias Reiland, zündete die Schirmherrin die erste Kerze an und eröffnete damit das Lichterfest.

Viele der Besucher waren an diesem Abend zum ersten Mal bei den Vereinigten Hospitien zu Gast, viele wähnten sich zu Besuch bei der Illuminale. Ein Gedanke, der nicht von der Hand zu weisen war. Denn die Illuminale von 2015 feierte an diesem Abend quasi eine Wiederauferstehung: Mehr als 30 großformatige Exponate, die damals unter anderem von Flüchtlingen angefertigt und im Nells Park ausgestellt worden waren, konnten dank der Unterstützung der Trier Tourismus und Marketing (TTM) erneut bestaunt werden.

So wunderte es nicht, dass mehrere Besucher hier „die wahre Seele der Illuminale“ wiederentdeckten: „Die Weitläufigkeit des Geländes und die Vielfalt der hier ausgestellten Handwerkskunst erinnert uns stark an die ersten Veranstaltungen auf dem Petrisberg und im Nells Park“, sagte eine Frau, die sich gemeinsam mit drei Freundinnen an dem Wiedersehen mit den kunst- und fantasievollen Beleuchtungskörpern erfreute.