Völkerverständigung : Sport verbindet Trierer und Chinesen

Trier Eine Reise von drei Ausdauersportlern soll die Basis bilden, um die Verbindung der Stadt mit dem chinesischen Xiamen zu intensivieren.

Der Leidenschaft nachgehen und dabei eine engere Verbindung von Trier zur chinesischen Partnerstadt Xiamen knüpfen: Das haben gleich drei Trierer Ausdauersportler in Angriff genommen (der TV berichtete). An der Spitze dabei war Jens Roth, Triathlet und mehrfacher Trierer Sportler des Jahres. Er wurde begleitet von Sascha Telen, Inhaber der Muskelwerkstatt und dem Studenten Martin Kasel. Ihre Erfahrungen beim 70.3 Triathlon in der vier Millionen zählenden chinesischen Küstenstadt haben die drei Athleten jetzt bei einer Präsentation in der Muskelwerkstatt in der Metternichstraße vorgestellt.