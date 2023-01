Straßenkampf : Ostallee: Dürfen Radfahrer an dieser Stelle den Fußweg benutzen?

Radfahrer dürfen den Fußweg an der Ostallee zwischen der Unterführung unter der Olewiger Straße und der Hermesstraße in beide Richtungen befahren. Richtung Innenstadt weist allerdings nur ein kleines Schild darauf hin. Foto: TV/Christian Kremer

Trier Warum die Ostallee in Trier eine Mogelpackung ist, die Radler zum Falschfahren bringt.

„Allee, Allee – eine Straße, viele Bäume ...“, singen Alkoholisierte manchmal, wenn ihnen nichts besseres einfällt. Im Fall der Trierer Ostallee trifft diese Charakterisierung das nicht. Die Bäume auf beiden Seiten fehlen. Dafür gibt es zwei breite Spuren mit Tausenden Autos und manchmal auch breiten LKW, die vom Verteilerkreis Richtung Bahnhof rollen. Viele Radler sind auf der Straße nicht zu sehen. Nur die mutigsten wagen sich mit den Verbrennern auf eine der Spuren. Schließlich gilt dort auch nicht Tempo 30, sondern 50 Kilometer pro Stunde. Ein Leser der Straßenkampf-Kolumne fragte deshalb kürzlich: „Ist das Fahrradfahren auf dem Gehweg Ostallee erlaubt – ich spreche nicht von kleinen Kindern in Begleitung?“ Und: „Gibt es in Trier einen Konsens – Gehweg gleich Radweg?“

Der Kolumnist ist der Sache nachgegangen, und kann beide Fragen beantworten. „Jein“, lautet dabei die Antwort auf die erste Frage. Denn das Radfahren auf dem ersten Stück der Ostallee – von der von Heiligkreuz kommenden Unterführung unter der Olewiger Straße bis zur Hermesstraße – ist erlaubt. Der Gehweg ist, wenn auch etwas versteckt, als Fuß- und Radweg ausgeschildert. „Und zwar in beiden Richtungen“, erklärt Ralph Kießling, Sprecher der Trierer Stadtverwaltung. Das bedeutet: Dort dürfen also Radler fahren, diese müssen aber Rücksicht auf Fußgänger nehmen.

Hinter der Hermesstraße ist der Fußweg eigentlich Fußgängern vorbehalten. Wer dort mit dem Rad fährt und von der Polizei angehalten wird, muss mit einem Bußgeld von 15 bis 40 Euro rechnen. Insofern lautet die Antwort auf Frage 2 schlichtweg: Nein!

In die andere Richtung gibt es ein Verkehrszeichen, das klarmacht, dass der Fußweg für Radfahrer freigegeben ist. Foto: TV/Christian Kremer

Dass trotzdem so viele Radler in der Ostallee auf dem Fußweg fahren, liegt –Vorsicht: Jetzt folgt die in einer Kolumne erlaubte Meinungsartikulation – an der verkorksten Radwegführung an dieser Stelle. Rathaussprecher Kießling erklärt sie für den TV folgendermaßen: „Ab Hermesstraße bietet die Unterführung zum Palastgarten eine Anschlussstelle mit Option zur Weiterfahrt abseits des Verkehrs im Alleenring. Es ist aber natürlich auch möglich, über Trier-Ost/Gartenfeld weiterzufahren. Wer schnell vorankommen möchte, kann im fließenden Verkehr der Ostallee mitfahren.“

Aha! Wer Rad fährt, also das umweltfreundlichere, nachhaltigere und leisere Verkehrsmittel nutzt, wird in Trier marginalisiert. Der Radelnde darf nur mit den Großen spielen, wenn er (todes-)mutig und sicher ist. Wer unsicher ist, darf, oder eher gesagt, muss auf dem Weg zum Bahnhof Umwege fahren. Das ist die Verkehrswende in Trier: Autos gehen vor.