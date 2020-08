Trier : Eine Straße voller Falschparker

Info

Wann und wie wird die neue Verkehrsregelung in der Neustraße vom Ordnungsamt kontrolliert? Das wollte der TV von der Stadtverwaltung wissen. Hier die Antwort von Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz:

„Seit der Entfernung der Parkflächen gehen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsüberwachung täglich mehrfach in der Neustraße zu Kontrollen vorbei. Sowohl im Früh- wie auch im Spätdienst. Sie haben allerdings erst sieben Verwarnungen ausgestellt. Diese eher niedrige Zahl liegt nicht daran, dass sich plötzlich alle an die Verkehrsregelung halten, sondern im Gegenteil: Da Halten zum Be- und Entladen, Ein- oder Aussteigen in diesem Bereich erlaubt ist, müssen die Kolleginnen und Kollegen eine Beobachtungszeit einhalten, ehe sie eine Verwarnung ausstellen können. Während dieser Beobachtungszeit sind die Hilfspolizeibeamtinnen und –beamten natürlich als solche zu erkennen. In dieser Zeit, oft auch schon, wenn nur das Auto des Verkehrsüberwachungsdienstes durch die Straße fährt, kommen dann meist sehr rasch aus umliegenden Geschäften und Wohnhäusern Fahrzeugführer und fahren ihre Autos weg. Eine Verwarnung ist dann nicht mehr möglich.

Wir können nur dringend an alle Autofahrerinnen und Autofahrer appellieren, sich an die Regeln zu halten. Die Neustraße ist eine schöne Einkaufsstraße in der Innenstadt mit hohem Aufenthaltswert – und dieser soll durch den Wegfall der Parkplätze noch steigen. Das funktioniert aber nur, wenn die Autofahrer die Situation nicht ausnutzen und noch wilder ,halten’ als zuvor.“