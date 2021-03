Hilfseinsatz in Afrika : „Man kann es kaum in Worte fassen“

Dr. Ruth Thees-Laurenz macht eine Sonographie. Das Bild ist 2019 entstanden. Foto: Karin Pütz

Trier/Nairobi Eine Trierer Ärztin berichtet von ihrem Einsatz für die „German Doctors“ in Nairobi.

Das Mathare Valley ist der zweitgrößte Slum in Nairobi, Hauptstadt Kenias. Auf einer Fläche, die der Größe von Trier-Mitte/Gartenfeld entspricht, leben 500 000 Menschen. Die etwa zehn Quadratmeter großen Wellblechhütten werden von durchschnittlich fünf bis acht Menschen bewohnt. Da sie nicht über fließendes Wasser verfügen, müssen sie für die Benutzung von öffentlichen Toiletten bezahlen. „Man kann es kaum in Worte fassen, wie es dort aussieht“, sagt die Trierer Ärztin Dr. Ruth Thees-Laurenz.

Während ihrer Auslandseinsätze für die Organisation „German Doctors“ hat die Allgemeinmedizinerin mit Tuberkulosepatienten, HIV-Infizierten und unterernährten Kindern zu tun. Doch wie muss die Entlohnung aussehen, damit man unter solchen Umständen sechs Wochen lang freiwillig in Afrika arbeitet? Die 57-Jährige antwortet lachend: „Das bekomme ich nicht bezahlt.“ Lediglich für Kost und Logis sowie die Hälfte der Flugkosten kommt die Organisation auf, die sich durch Spenden finanziert.

Info Mehr als 7500 Einsätze seit 1983 Der Verein German Doctors wurde 1983 unter dem Namen Ärzte für die Dritte Welt gegründet. Die Tätigkeiten der Ärzte sind Behandlung, Gesundheitsvorsorge und die Ausbildung lokaler Mitarbeiter in den Einsatzorten. Finanziert werden die Arztprojekte vor allem aus Spenden. Der Verein hat das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Nach eigenen Angaben hat es seit dem Jahr 1983 mehr als 7500 Einsätze gegeben. Und zwar auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch, Kenia sowie in Sierra Leone.

Als Oberärztin in der Abteilung Sonographie des Trierer Brüderkrankenhauses läuft ihr normales Gehalt weiter, und sie verwendet für die Zeit des Auslandsaufenthalts ihren Urlaub und Freizeit aus Überstunden. Die oft hoffnungslosen Schicksale der Menschen sind für Ruth Thees-Laurenz kein Grund, die Augen davor zu verschließen. „Das nimmt einen schon mit, aber die Menschen dort brauchen medizinische Hilfe. Wir dürfen sie nicht vergessen. Sie sind nicht dümmer oder fauler als wir. Sie sind nur am falschen Ort zur Welt gekommen“, sagt sie.

Bereits zum fünften Mal war sie nun für die German Doctors im Einsatz – davon vier Mal im Baraka Health Centre in Nairobi und einmal auf den Philippinen. Trotz allen Elends und großer Belastung findet sie: „Man bekommt mehr, als man gibt.“

Die Arbeit der German Doctors konzentriert sich nicht nur auf die Patienten. Nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe werden vor Ort Einheimische aus- und weitergebildet, was für Ruth Thees-Laurenz besonders wichtig ist. „Die Mitarbeiter dort sind hochmotiviert, etwas zu lernen. Aber auch wir eignen uns dort viel Wissen an. Es ist ein Nehmen und Geben.“

Doch durch die weltweite Corona-Pandemie haben sich die Zustände im Slum noch weiter verschlechtert. Die Ganztagsschulen in Kenia waren von April 2020 bis Januar 2021 geschlossen, wodurch häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch und damit einhergehende Schwangerschaften zugenommen haben. Dazu kommt schlechtes Wetter in der Regenzeit: „Wenn es in Kenia regnet, dann regnet es richtig“, erklärt Ruth Thees-Laurenz. Außerhalb der Wellblechhütten nur Schlamm und Matsch, innen viel zu viele Menschen auf viel zu wenig Raum – das macht coronakonformes Abstandhalten unmöglich.

Viele der Bewohnerinnen in Mathare arbeiten als Haushaltshilfen und sichern hierdurch als Alleinverdiener das Familieneinkommen. Zu Beginn der Pandemie wurden viele entlassen, da ihre Arbeitgeber Angst vor einer Ansteckung hatten. So hatten die Familien kein Einkommen mehr. Von Sozialversicherungen oder Arbeitslosengeld, wie es das bei uns in Deutschland gibt, können Afrikaner nur träumen. Wer kein Geld hat, hungert. „In der Armut ist noch mehr Armut entstanden.“

Deshalb unterschied sich ihr Einsatz im Januar dieses Jahres von den in den vergangenen Jahren erheblich. Normalerweise machten sich die bitterarmen Patienten fein, wenn sie zur Ambulanz kämen. Sie zögen die beste Kleidung an, die sie hätten. Kleine Mädchen trügen mitunter Karnevals-Prinzessinnenkostüme, die aus Altkleidersammlungen stammen. Doch in diesem Jahr sei bereits an der Kleidung zu sehen gewesen, dass es den Menschen schlechter ging. Dazu streikte das Krankenhauspersonal für bessere Schutzausrüstungen in den Kliniken und für eine finanzielle Absicherung der Familien, wenn Pfleger aufgrund einer Covid-Infektion gestorben sind.

Auf die Frage, ob sie als Ärztin selbst keine Angst vor einer Infektion mit Tuberkulose oder Covid-19 hat, antwortet sie: „Angst habe ich nicht, aber Respekt. Wir haben den ganzen Tag FFP2-Masken getragen und der Abstand in unserem

H­ealth Center konnte eingehalten werden.“ Offizielle Zahlen zu Todesfällen durch Covid-19 sind schwer zu ermitteln. „Eine Studie hat ergeben, dass 35 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen Covid-19 haben, das heißt, dass sie infiziert waren.“ Dass der Krankheitsverlauf in Afrika milder ist, liegt daran, dass es dort nur wenig alte Menschen gibt, da die durchschnittliche Lebenserwartung bei knapp 66 Jahren liegt.

Dass Ruth Thees-Laurenz unter diesen Umständen an ihre psychische Grenzen stößt, ist verständlich. Mitunter sei es schwer, gibt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern zu. Doch die Gespräche mit Kollegen würden helfen. Vor allem die glücklichen Gesichter der Menschen, die durch die German Doctors geheilt werden konnten, motivierten sie immer wieder aufs Neue.