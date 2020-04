Trier Eine Trierer Kassiererin erzählt von ihrer Angst vor dem Virus, von unmöglichen und netten Kunden. Und sie verrät, wie sich ihr Team trotz der ernsten Lage einen Spaß erlaubt.

Im Hauptjob studiert sie, nebenbei jobbt unsere Interviewpartnerin als Kassiererin in einem Trierer Supermarkt. Im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund erzählt die Mittzwanzigerin, die anonym bleiben möchte, warum in ihrem Arbeitsleben nichts mehr ist, wie es noch vor drei Wochen war.

Kassiererin: Ich bin der Auffassung, dass ich mich mit dem Coronavirus infizieren werde. Und ein großes Problem sehe ich darin, dass wir so lange arbeiten müssen, bis wir getestet wurden und der Test positiv ist – in der Zwischenzeit könnten wir andere Menschen anstecken.

Kassiererin: Schon im Februar fingen die Hamsterkäufe an: Nudeln, Fertiggerichte und andere haltbare Lebensmittel waren plötzlich schneller weg sonst. Dann kamen immer mehr Kunden mit Handschuhen und Atemmasken. Die Menschen wirkten zunehmend gereizt und beschwerten sich über fehlendes Klopapier. Seit Wochen lassen die Auspacker das Klopapier einfach auf Paletten stehen, weil die Kundschaft es ihnen beim Einräumen sowieso aus der Hand reißen würde. Manchen Menschen kann man die Angst in den Augen ablesen. Gleichzeitig nehmen viele Jugendliche die Situation nicht ernst und veranstalten Corona-Partys. Wir verkaufen deshalb am Wochenende nur noch zwei Flaschen Alkohol pro Person. Und abends werden keine Paletten Dosenbier mehr an die Leute herausgegeben.