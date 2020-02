Fest : Eine Verbandsgemeinde wird 50

Trier 1970 entstand die VG Trier-Land. Ab April wird das gefeiert.

Die Termine

14. bis 18. April: Kinderaktionstage „We will rock you – werdet zu Rock-Stars“ (nur auf Anmeldung).

6./7. Juni, Musical-Projekt, Kultur-und Marktscheune Welschbillig mit Grundschule, KiTa und Musikverein Welschbillig.

14. Juni: Picknick-Konzert, Sauerpark Rosport, mit Präsentation grenzüberschreitender Projekte.

20. Juni: Tag der offenen Tür in der Verbandsgemeindeverwaltung.

11. Juli: Feuerwehr-Aktions-Tag.

9. bis 12. Juli: Zeltlager der Jugendfeuerwehren, Trierweiler-Sirzenich.

18. Juli: Spaß-Aktions-Tag im Kylltalbad Kordel.

2. August: VG Trier-Land-Pokal, Fußballturnier. Ausrichter SV Sirzenich.

26. bis 30. August: Wanderwoche Trier-Land in Kooperation mit dem Meulenwaldverein.

14. August: Präsentation Aktion „Freiwilligentag“, Zemmer.

1. September: Seniorenfahrt in Absprache mit der Seniorenbeauftragten.

5. September: Freiwilligentag in allen Orten.

12. September: „Weg des Wassers“ – Tag der Technischen Betriebe.

20. September: Tag der Musikvereine, Kooperation mit Kreismusikverband, Mehrzweckhalle Aach.

2. Dezember: Festakt „50 Jahre VG Trier-Land“, Kultur-und Marktscheune Welschbillig, mit Podiumsdiskussion der ehemaligen Bürgermeister.

Kunstwettbewerb der Grundschulen mit Ausstellung (in Igel, Oktober/November).

Konzert Deutsch-Luxemburgisches Projektorchester, Leitung Rainer Serwe.

Rockkonzert in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugend Newel-Butzweiler.