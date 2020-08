Unter den Gästen, die sich bei „Wein-statt-Fest“ in den Olewiger Weinbergen mit edlen Tropfen verwöhnen lassen, ist auch die Trierer Weinkönigin Leonie Zeimet (linkes Foto, Mitte), die aufgrund der Corona-Krise ihre Amtszeit um ein Jahr verlängert hat. Wir haben die Aktion am Samstagnachmittag besucht, am Sonntag gab es dann eine weitere Weinprobe. Foto: TV/Florian Blaes