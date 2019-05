Kultur : Einfach mal die Perspektive wechseln

Seine Leidenschaft für Lyrik ist auch in der Wohnung von Thomas R. Schmitt (35) nicht zu übersehen. Foto: Ursula Schmieder

Longuich Thomas R. Schmitt regt mit seinem ersten Lyrik-Band an, Ereignisse und Meinungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten

Schon der Titel „Metanoia – Ändere Deinen Sinn“ macht neugierig – mit seiner Botschaft wie mit seiner Optik. Auf grünlich schimmerndem Schwarz prangen Buchstaben in geheimnisvoll wirkender Schrift. Und auch die Worte, zu lesen von rechts nach links, ziehen magisch an – ganz im Sinne des Autors Thomas R. Schmitt, der auch das Cover seines ersten Lyrik-Bandes selbst gestaltet. Denn die Gedichte des 35-Jährigen verlangen Aufmerksamkeit. Wer sie mit Muße liest und sich darauf einlässt, scheinbar Gegebenes aus ungewohnten Blickwinkeln zu betrachten, ergründet tiefere Bedeutungen. Und damit ist der Leser bereits mitten drin in Metanoia, griechisch für Sinnesänderung und philosophisch betrachtet ein Überdenken von Lebensanschauungen.