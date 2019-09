Natur & Umwelt : „Einheitsbuddeln“: OB Leibe verschenkt und pflanzt Bäume

Trier Einheitsbuddeln – unter diesem Motto steht in diesem Jahr erstmals eine Aktion, die Deutschland noch grüner machen soll. Aufgerufen dazu hat das Bundesland Schleswig-Holstein, das 2019 den Einheitsfeiertag ausrichtet.

Möglichst viele Menschen sollen sich zum Tag der Deutschen Einheit an einer Baumpflanzaktion beteiligen. Viele Kommunen in ganz Deutschland machen mit – auch die Stadt Trier.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe pflanzt gemeinsam mit dem Amt StadtGrün (früher Grünflächenamt) am Donnerstag, 3. Oktober, einen großen Baum am Mattheiser Weiher. Außerdem verschenkt er gemeinsam mit den Stadtwerken 50 Obstbäume an die Bürgerinnen und Bürger.

Die rund 1,50 Meter großen Bäume werden verlost. Wer mitmachen will, soll dem Oberbürgermeister entweder als Kommentar auf www.facebook.com/OBWolframLeibe oder per E-Mail an einheitsbuddeln@trier.de in kurzen Worten beschreiben, warum und wohin er gerne einen Obstbaum pflanzen würde.