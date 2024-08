Paket oder Einkaufstüte, online oder stationär? Wie das Internet die Shopping-Welt verändert (hat)

Wenn es auch nicht so wirkt, shoppen ist nicht mein Lebenselixier. Ich möchte mir etwas Neues gönnen, aber nicht sinnlos konsumieren, beobachte gerne, wie sich die Mode entwickelt. Es geht mir wie vielen Deutschen, die laut einer Greenpeace-Umfrage die Zahl ihrer Kleidungsstücke in den letzten Jahren reduziert haben. Es wird weniger gekauft und Vintage ist angesagt. Viktoria und David Beckham haben sich zum 25. Hochzeitstag im Juli noch einmal in ihren Kleidern von einst fotografieren lassen. Aber der Schein trügt. Wir sind von einem umweltbewussten Kleiderkonsum viel weiter entfernt als Elon Musk von einer erfolgreichen Mars-Mission. Ich wundere mich immer wieder, warum die Kleiderindustrie und unsere Rolle als Verbraucher so selten in der Umweltdebatte auftauchen. Schätzungen zufolge verursacht die Modebranche zehn Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen – mehr als die internationale Luft- und Schifffahrt zusammen (Quelle: Europäisches Parlament).