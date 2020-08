Inhaftierung : Nach Auslieferung: Haftbefehl führt 39-Jährigen hinter Gitter

Trier Die Luxemburger Behörden haben laut Polizei am Freitagmorgen einen 39-jährigen irakischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Wasserbillig an eine Streife der Bundespolizei über­stellt.