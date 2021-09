Bauarbeiten : Kreuzung an der Pellinger Straße teilweise gesperrt - Das müssen Autofahrer beachten

An der Einmündung der B 268 in die B 51 am Trierer Moselufer wird eine zweite Rechtsabbiegespur gebaut. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Wegen Bauarbeiten wird die Kreuzung an der Pellinger Straße teilweise für den Verkehr dicht gemacht. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Sperrung spielt auch für den letzten Ampelblitzer eine Rolle.

Geplant ist, dass zum Abschluss der Bauarbeiten am Wochenende 22. bis 24. Oktober die neue Fahrbahndecke aufgebracht wird. An diesen drei Tagen ist die Einfahrt von der Pellinger Straße (B 268) auf die Moseluferstraße nicht möglich. Auch die Zufahrt in Richtung Konz ist somit gesperrt.

Nach dem Ende der Bauarbeiten kann die Stadt auch den letzten geplanten Standort eines Ampelblitzers an der Pellinger in Betrieb nehmen. Neben der im August in der Luxemburger Straße aufgebauten Säule stehen Ampelblitzer an den Kreuzungen Katharinenufer/Ausoniusstraße, Wasserweg/Schöndorfer Straße sowie an der Kaiserstraße Einmündung Hindeburgstraße und am Pacelliufer Einmündung Hohenzollernstraße.