Einkaufen : Einrichtungskette Søstrene Grene öffnet Filiale in Trier

Trier Wenn der dm-Drogeriemarkt im September aus der Simeonstraße aus- und im Palais Walderdorff am Hauptmarkt einzieht, werden die Räume in der Simeonstraße 45 nicht lange leerstehen. Dort wird die dänische Einrichtungskette Søstrene Grene eine Filiale eröffnen.

Das Label bietet neben Möbeln unter anderem Dekoration, Artikel für Kinder und Bastelmaterial in skandinavischem Stil. Die Artikel sind nicht online erhältlich. Das Unternehmen, das 1973 von einem Ehepaar im dänischen Aarhus gegründet wurde, hat in Deutschland mittlerweile 46 Filialen. Franchisenehmer Ralph Munk Nissen, der alle Filialen im Westen Deutschlands verantwortet, teilt zum Standort Trier mit: „Trier war einfach Liebe auf den ersten Blick. Als meine Frau und ich die Stadt das erste Mal besuchten, waren wir uns sofort einig: Hier müssen wir einen Laden eröffnen (…).“ Die Stadt sei bekannt für ihr großartiges Handelsumfeld, ihre fantastische Atmosphäre und ihr sehr gemütliches Zentrum. Wann genau die Filiale eröffnet wird, wurde am Donnerstag auf TV-Nachfrage nicht beantwortet. Offenbar aber noch in diesem Jahr: „Nachdem wir lange Zeit nach einer schönen Location gesucht haben, haben wir endlich den perfekten Platz in der Simeonstraße gefunden, und jetzt können wir es kaum erwarten, dieses Jahr vor Weihnachten zu eröffnen.“

Am 23. September wird indes der neue dm-Markt am Hauptmarkt eröffnet. Gebietsleiter Markus Otto sagt auf Nachfrage des TV: „Wir freuen uns sehr, mit unserem Trierer dm-Markt in größere Räumlichkeiten umzuziehen, um so unseren Kunden auf rund 1000 Quadratmetern das vollständige dm-Sortiment anbieten zu können. Am 20. September werden wir hierfür den Markt in der Simeonstraße schließen und am 23. September am Hauptmarkt, nur wenige Hundert Meter weiter, wieder öffnen.“ Vormieter H&M hatte seine Filiale im Palais Walderdorff am Hauptmarkt im September 2018 geschlossen.