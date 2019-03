Die neue Trendsportart „Ploggen“ aus Schweden setzt sich zusammen aus den Wortteilen „Plocka“, schwedisch für sammeln, und eben „joggen“. Mit Mülltüten und Handschuhen bewaffnet wird beim Joggen Müll gesammelt, der in Parks und anderen urbanen Grünflächen die Gegend verschandelt. red

Der Gesundheitspark Trier bietet ab Mittwoch, 3. April, 17.30 bis 18.30 Uhr, einen Lauf-Einsteigerkurs im Rahmen des Plogging-Programmes in Parks wie dem Palastgarten, dem Nells Park, dem Freizeitgelände auf dem Petrisberg, rund um die Mattheiser Weiher oder an der Mosel, an. Der Kurs findet über zehn Nachmittage an unterschiedlichen Orten, die mit der Gruppe intern vereinbart werden, statt. Anmeldung unter Telefon 0651/4629864 oder www.gesundheitspark-trier.de