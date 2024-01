Der Trierische Volksfreund hakt nach Warum die Trierer Busse bei Eis und Schnee abends nicht fuhren

Trier · Durch die außergewöhnliche Wettersituation in der vergangenen Woche sind die Busse in der Region nicht wie üblich gefahren. Besonders Mittwoch und Donnerstag haben Eis und Schnee den Verkehr lahmgelegt. Ein betroffener Leser aus Trier möchte nun genauer wissen, warum der Busverkehr am Abend eingestellt wurde.

25.01.2024 , 06:55 Uhr

Inzwischen haben die Busse der Stadtwerke Trier ihren Regelbetrieb wieder aufgenommen. Im Laufe der vergangenen Woche, insbesondere Mittwoch- und Donnerstagabend, kam es durch enorme Glätte und starken Schneefall immer wieder zu Ausfällen im Busbetrieb in Trier und der Region. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres

Normalerweise fährt Stefan Bornschein aus Trier mit dem Fahrrad zur Arbeit. Glatteis und starke Schneefälle machten ihm das zuletzt aber unmöglich. Am Mittwoch, 17. Januar, wollte er deshalb mit dem Bus zur Nachtschicht. Im Laufe des Tages stellten die Stadtwerke Trier (SWT) jedoch den Busbetrieb ein. Bornschein nahm sich notgedrungen ein Taxi. Morgens nach der Schicht fuhren die Linienbusse wieder und für den Mann ging es wie geplant mit dem Bus nach Hause. Abgesehen von einer kleinen Verspätung sei die Fahrt den Umständen entsprechend gut verlaufen, meint der Trierer.