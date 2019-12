Konzert : Einstimmung auf Weihnachten mit dem Spee-Chor Trier

Trier Der Friedrich-Spee-Chor Trier lädt am Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr zu einem weihnachtlichen Konzert in die Jesuitenkirche in Trier ein.

