Freizeit : Der Sprung ins Wasser wird teurer – So viel kostet der Eintritt für die Freibäder Schweich und Leiwen

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Wer in Freibäder Leiwen oder Schweich möchte, muss mehr zahlen, um sich im Wasser erfrischen zu können. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Schweich/Leiwen Nachdem die Preise in anderen Städten schon teils kräftig angehoben worden sind, zahlen Erwachsene in der kommenden Saison in Schweich und Leiwen ebenfalls mehr für eine Eintrittskarte. Auch Jugendliche müssen tiefer in die Tasche greifen.

Der Blick nach Bernkastel-Kues wird nur wenige Badefreunde versöhnen. Dort steigt der Einzeleintrittspreis für Erwachsene von bisher 3,50 Euro auf sechs Euro. Das sind rund 70 Prozent. In den Bädern der Verbandsgemeinde Schweich sind es bei den Erwachsenen „nur“ rund 40 Prozent. Dort mussten Badewillige in der Saison 2022 so wie in Bernkastel-Kues ebenfalls 3,50 Euro zahlen. In der vermutlich im Mai beginnenden Saison werden es fünf Euro sein (siehe Info). Das hat der Verbandsgemeinderat Schweich beschlossen. Und nicht nur das. Auch andere Nutzer werden stärker zur Kasse gebeten.

Bis zu 66 Prozent mehr: so teuer wird der Eintritt in die Bäder Schweich und Leiwen

Jugendliche bis 16 Jahre zahlen in beiden Bädern künftig drei statt zwei Euro (plus 50 Prozent). Ferienkarten während der Sommerferien für Schüler werden ebenfalls teurer. Sie kosten 25 statt bisher 18 Euro. Zudem gelten sie nur noch für Badegäste bis 16 Jahre. Bisher war die Grenze 18 Jahre.

Info Eintrittspreise Im Freibad Mertesdorf steigen die Eintrittskarten für Erwachsene von bisher 3,50 auf fünf Euro in dieser Saison. Eine Saisonkarte steigt von 100 auf 150 Euro. Im Trierer Südbad lag der Eintrittstarif 2022 bei fünf Euro, ermäßigt drei Euro. In Kordel zahlten Besucher ab 16 Jahren 3,50 Euro, jüngere Badegäste zwei Euro.

Keinen freien Eintritt mehr haben Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „H“ einschließlich einer Begleitperson. Kinder ab dem fünften Lebensjahr müssen ebenfalls künftig zahlen. Bisher war sechs Jahre die Grenze. Schulklassen aus der Verbandsgemeinde Schweich haben im Rahmen des Unterrichts hingegen weiter freien Eintritt.

Weitere Preissteigerungen gibt es unter anderem bei Mehrfachkarten. Eine Dauerkarte kostet 2023 150 Euro und damit 50 Prozent mehr als 2022. Auch Familien müssen mehr zahlen. Erwachsene Familienmitglieder zahlen künftig 3,40 Euro (bisher 2,50 Euro), Kinder zwei Euro statt 1,50 Euro. Insgesamt sollen die Preissteigerungen dazu führen, dass die Erträge im Jahresvergleich um 187.000 Euro steigen.

Spitzenreiter bei der Erhöhungsrunde sind die 25-er-Karten für Erwachsene und Jugendliche. Sie kosten künftig rund 66 Prozent mehr als bisher und liegen nun bei 60 und 30 Euro.

Schwimmen in der VG Schweich wird teuerer: die Gründe

Und warum werden die Preise erhöht? Aus zwei Gründen. Einerseits gebe es kontinuierliche und nachhaltige Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Betriebs- und Instandhaltungskosten (Energieaufwendungen, Materialaufwendungen). So rechnen die Verantwortlichen damit, dass 2023 Energiekosten in Höhe von 186.000 Euro anfallen. 2022 waren es noch 112.000 Euro.

Zwar ist das Freibad Schweich relativ neu, gleichwohl sollen die Umwälzpumpen erneuert werden. Geschätzte Kosten: 270.000 Euro Foto: Portaflug Föhren

Zudem soll der Zuschussbedarf insgesamt begrenzt werden. Denn Freibäder erwirtschaften wie Theater oder Museen regelmäßig Defizite. Im Wirtschaftsplan 2022 war nach Auskunft der Verbandsgemeindewerke Schweich für das Freibad Schweich ein Defizitbetrag von 510.722 Euro und für das Freibad Leiwen ein Defizitbetrag von 483.823 Euro geplant.