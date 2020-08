Einweihungsfeier : Corona-Mahnmal an Rioler Campingplatz

Das Coronakreuz in Riol am Campingplatz wird eingesegnet. Unser Foto zeigt (von links) Gaby Becker, Diakon Hans-Josef Puch und Günter Becker. Foto: TV/HANS KRAEMER

Riol (hjk) Die Idee, ein Corona-Ddenkmal am Campingplatz in Riol aufzustellen, hatten die Besitzer des Campingplatzes Gaby und Günter Becker zunächst aus Dankbarkeit. Da der Platz an der Mosel zunächst geschlossen wurde und später nach der Eröffnung alle im Umfeld bis heute gesund geblieben sind, errichtete man ein vier Meter hohes Kreuz aus rostenden Eisenträgern im Vintage-Stil.

Es ist abends illuminiert. Ein gepflasteter Platz mit zwei Sitzbänken lädt zum Verweilen ein. Die Einsegnung am Samstag durch Diakon Hans-Josef Puch erfolgte im festlichen Rahmen mit Musikbegleitung und anschließenden Freigetränken für etwa 35 Gäste. Das große Kreutz soll auch ein Denkmal und eine Mahnung für nachfolgende Generationen sein.