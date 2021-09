Neue Läden : Frischer Wind in Triers Innenstadt: Diese Geschäfte ziehen in die Fußgängerzone

Foto: Rainer Neubert

Trier Es tut sich was in der Trierer Fußgängerzone: Welche neuen Geschäfte in Zukunft viele Kunden locken möchten, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Es gibt sie noch, die Mittags-Bummler und Wochenend-Shopper. Ein Blick in Triers Fußgängerzone zeigt: Gerade bei schönem Wetter flanieren die Menschen durch Simeonstraße, Fleischstraße und Co. Kein Wunder, Trier hat vieles zu bieten. Unter anderem diese neuen Geschäfte, die das bestehende Angebot bereichern sollen: