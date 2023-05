Einzelhandel in der Trierer Fußgängerzone Only ist raus — Kommt jetzt Pandora?

Seinem Anspruch als „Experte für 1a-Lagen“ macht der Düsseldorfer Immobilienvermittler Lührmann derzeit in Trier alle Ehre. Zwei erfolgreich abgeschlossene Deals in der Fußgängerzone meldete das Unternehmen in den vergangenen Wochen. Erstens: Das Schmuckgeschäft Pandora zieht von der Ecke Hauptmarkt/Sternstraße ins nur wenige Meter weit entfernte Ladenlokal Simeonstraße 35. Mieter dort bisher: die Damenmode-Kette Only. Zweitens: Auch die Only-Filiale aus der Sim (in Trier gibt es eine zweite am Kornmarkt 4) bekommt einen neuen Standort: Brotstraße 49/50. Vormieter dort: More & More, ebenfalls Damenmode.