Im Oktober hat der Lebensmittelkonzern aus Pirmasens einen Markt auf 1500 Quadratmetern in Hermeskeil eröffnet. Wasgau bietet dort ein Vollsortiment mit rund 18 000 Artikeln an, darunter Produkte aus der konzerneigenen Metzgerei und Bäckerei. Integriert wurde das Gastrokonzept „Himmel und Herd”, das neben Backwaren und Frühstück frisch zubereitete warme Mahlzeiten umfasst. Wasgau betreibt 75 Super und Verbrauchermärkte in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg. Sieben befinden sich in der Region Trier (Trier, Saarburg, Waldrach, Thalfang, Morbach, Hermeskeil und Welschbillig).