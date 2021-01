Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Corona : „Wir machen auf“-Aktion der Trierer Einzelhändler sorgt für Verwirrung - Das steckt dahinter

Auf den ersten Blick scheint es, als würde der Camp-David-Store in der Trierer Brotstraße ab morgen wieder öffnen – trotz Lockdown. Tatsächlich soll die bundesweite Aktion des Einzelhandels lediglich Aufmerksamkeit erregen. Foto: TV/Rebecca Schaal

„Wir machen auf“ steht in großen Buchstaben auf dem gelben Plakat, das im Schaufenster der Camp-David-Boutique in der Brotstraße hängt. Auch auf Facebook sorgt die Ankündigung für Irritation. Im Gespräch mit dem TV klärt City-Initiativen-Chef Patrick Sterzenbach, was dahintersteckt.