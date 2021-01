Polizei : Einzelner Corona-Skeptiker demonstriert lautstark in Trier

Trier Alleine, aber laut: Ein Mann ist heute mit einem Megafon in Trier an verschiedenen Stellen mit lautstarken Parolen aufgefallen.

Mancher Passant in der Trier hat sich am Mittwoch wohl über lautstarke Parolen gewundert. Ein einzelner Demonstrant ist laut Polizeipressestelle an verschiedenen Stellen in Trier aufgefallen. Der Mann sei alleine mit einem Megafon unterwegs gewesen und habe gegen den Corona-Lockdown demonstriert.