Eis-Saison 2023 Eis-Zeit: Was sind die aktuellen Trends in den Trierer Eisdielen?

Beim Gang durch die Trierer Innenstadt fällt aktuell eines auf: die Schlangen vor den Eisdielen werden länger. Nach dem langen Winter startet das Eis-Geschäft jetzt also in die neue Saison. Aber was sind die beliebtesten Sorten und welche Trends gibt es? Wir haben uns auf den Weg gemacht und in einigen zufällig ausgewählten Eisdielen umgehört.