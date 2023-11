Eröffnung verzögert sich Eisbahn Trier: Jetzt geht es bald los - aber noch nicht an diesem Samstag

Auf die Schlittschuhe, fertig los! Die Winterland Eislaufbahn auf dem Kornmarkt in Trier öffnet wieder. In diesem Jahr gibt es Neuerungen. Veranstalter Josef Gombold: „Wir ermöglichen Menschen mit Gehbehinderung, Spaß in unserem Winterland zu haben.“ Zudem gibt es dieses Jahr neue Schlittschuhe. Mitgebrachte Schuhe kann man vor Ort schleifen lassen.