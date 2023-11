Winterspaß Schlittschuhsaison in Trier ist eröffnet

Viel Spaß haben Nicole Strupp und ihre fünfjährige Tochter Mia aus Pluwig auf der Eislaufbahn auf dem Trierer Kornmarkt. Die Anlage ging am Mittwoch mit vier Tagen Verspätung in Betrieb, weil die für das Gefrieren des Wassers nötige Glykolpumpe bei den Vorbereitungen in der vergangenen Woche irreparabel ausgefallen war und erst ein Ersatzgerät beschafft werden musste.