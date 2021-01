Gastronomie : Neue „Weinbar Trier“ an der Porta Nigra

Info

Das Eiscafé Calchera ist Triers ältestes italienisches Eiscafé. Bereits 1937 wurde in der Simeonstraße 54 der erste original italienische Eissalon eröffnet. Gegründet wurde er von dem aus dem „Tal der Gelatieri“ in den Dolomiten stammenden Giuseppe Calchera. Das Unternehmen florierte so, dass die Calcheras mittlerweile drei Eisdielen in Trier besitzen: Neben dem Hauptsitz Eiscafé Calchera in der Simeonstraße 54 noch die Gelateria Calchera in der Simeonstraße 28 und das Dolomiti Eis&Café in der Fleischstraße 66. Carlo und Silvana Calchera beschäftigen nach eigenen Angaben in der Saison bis zu 100 Mitarbeiter.