Ein Angebot für Fußgänger, Rollis und Radfahrer Behelfsbrücke nach Trier-West ist bald fertig

Die Eisenbahnbrücke an der Römerbrücke wird ab dem 12. Mai gesperrt und danach abgerissen und neu errichtet. Bis dahin muss die Behelfsbrücke für Fußgänger, Radfahrer und Rollis fertig sein. Die Stahlkonstruktion mit beidseitigen Aufzügen auf Höhe des dm-Markts in der Hornstraße ist bereits im Rohbau fertig. Derzeit wird – noch am Boden – die eigentliche Brücke gebaut.