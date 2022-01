Zu hoch für die Unterführung : Wieso bleiben immer wieder Lkw an der Bahnunterführung in Trier-Kürenz stecken?

Anfang Januar versperrt ein LKW die Unterführung in Trier-Kürenz. Das Fahrzeug war zu hoch gewesen. Foto: TV/Agentur Siko

Trier Vor einigen Tagen ist es wieder einmal soweit gewesen. Ein Lastwagen wollte in Trier-Kürenz die Bahnstrecke unterqueren - und blieb stecken. War das Fahrzeug zu hoch für die Unterführung? Was die Polizei dazu sagt und ob sie Veränderungsbedarf sieht.

Es macht sicher jedes Mal eine Menge Krach. Immer wieder einmal bleiben Lastwagen in den Eisenbahnunterführungen in Trier-Kürenz stecken. So beispielsweise am 5. Januar in der Schönbornstraße. Der LKW einer Spedition aus Nordrhein-Westfalen verkeilte sich unter der Brückenkonstruktion. Staus und eine länger dauernde Bergungsaktion waren die Folge.

Wieso gibt es an dieser Stelle immer wieder Probleme mit Lastwagen und was kann getan werden, um das zu verhindern? Auf diese und weitere Fragen hat die Polizei Antworten. Und die sie sind teilweise überraschend.

Wie viele Laster sind schon in Trier unter Brücken steckengeblieben?

Der Polizei sind seit 2017 drei Unfälle an der Unterführung bekannt. Neben dem Sattelzug vor einigen Tage habe es am 16. November 2021 einen Unfall gegeben mit einem LKW mit Anhänger. Zudem berichtet die Polizei von einem Unfall am 6. September 2017.

Daneben gab es noch Probleme an der Unterführung in der Avelsbacher Straße, wo am 19. Januar 2021 ein LKW-Fahrer zwar rechtzeitig bemerkt hatte, dass sein Fahrzeug nicht unter der Brücke hindurchpasste. Beim Zurücksetzen wollte der Fahrer in die Metternichstraße rangieren und fuhr trotz Einweiser gegen eine Ampel. Weitere Probleme mit Lastwagen und Unterführungen in Trier-Kürenz sind der Polizei nicht bekannt. Die hat es jedoch gegeben. Laut eines TV-Berichts fuhr sich dort am 16. März 2018 ein Baustellenfahrzeug mit einem Bagger auf der Ladefläche fest.

Was sind die Gründe für die LKW-Unfälle unter Trierer Brücken?

Während sich die Polizei bei den Daten der Unfälle sicher ist, kann sie bezüglich der Unfallursachen nicht so konkrete Aussagen machen. „Die Gründe sind nicht eindeutig, hier müssten auch wir spekulieren – was wir ja nicht tun“, sagt Polizeisprecher Uwe Konz. Stress aufgrund Termindrucks, Unaufmerksamkeit, Ablenkung, Unkenntnis bezüglich der tatsächlichen Fahrzeughöhe sowie das bedenkenlose Verlassen auf die Routenplanung in den verwendeten Navigationsgeräten kämen als Ursachen in Betracht.

Schauen wir uns die möglichen Erklärungen an. In der Schönbornstraße liegt die maximal Durchfahrtshöhe bei 3,70 Metern, in der Avelsbacher Straße bei 3,90 Metern. Für PKW sind das keine Problemhöhen. Für Lastwagen möglicherweise schon. Denn die dürfen bis zu vier Meter hoch sein. Land- und forstwirtschaftliche Gespanne dürfen noch mehr Zentimeter messen. Wer also die entsprechenden Schilder nicht beachtet, kann an einer der Unterführungen ein böses Erwachen erleben.

Warum nicht jedes Navi den Lastwagenfahrern helfen kann

Das blinde Vertrauen auf ein Navigationsgerät hat auch schon dem ein oder anderen Autofahrer Probleme bereitet. Bei Lastwagen kommt eine Besonderheit hinzu. Nur das Verwenden spezieller LKW-Navigationsgeräte bietet die Gewähr, dass zu enge Unterführungen oder zu schmale Straßen vermieden werden. Diese Systeme erkennen solche Gefahrenstellen und geben andere Routen vor. Wird hingegen ein PKW-Navigationsgerät im LKW eingesetzt, kann es eng werden. Denn die Routen können dann auch über Straßen führen, die für LKW ungeeignet sind.