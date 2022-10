Jubiläum : Trierer Paar feiert Eiserne Hochzeit – Trauung auf der Reeperbahn, Leben auf Mariahof

Mit einem Blumenstrauß in den Trierer Stadtfarben gratulieren Beigeordneter Andreas Ludwig (links) und Ortsvorsteher Jürgen Plunien Helga und Helmut Enck zu 65 Jahren Ehe. Foto: TV/Presseamt Trier

Trier Helga und Helmut Enck haben sich in Hamburg kennengelernt.

Als der Trierer Baudezernent Andreas Ludwig und der Ortsvorsteher von Mariahof Jürgen Plunien bei Helga und Helmut Enck klingelten, um zur Eisernen Hochzeit zu gratulieren, öffneten ihnen die 86-jährige Jubilarin und ihr gleichaltriger Mann gemeinsam die Haustür. Die beiden leben bis heute in der eigenen Wohnung auf Mariahof. Als die Eheleute 1964 in den Stadtteil zogen, war die Siedlung gerade mal zwei Jahre alt. Sie waren damals glücklich, endlich eine geeignete Wohnung für ihre wachsende Familie gefunden zu haben und sind dem Stadtteil bis heute verbunden.

Der gebürtige Trierer Helmut Enck und seine aus Dresden stammende Frau mussten in der wirtschaftlich oft schwierigen Nachkriegszeit ihre Heimat verlassen und lernten sich in Hamburg kennen. Schon ein knappes halbes Jahr später schlossen sie den Bund fürs Leben. Beide erinnern sich auch mit einem Schmunzeln an die Trauung im September 1957 auf der Reeperbahn. Neun Monate später kam der erste Sohn auf die Welt. Er hat einen Bruder und zwei Schwestern, von denen eine schon als kleines Kind starb.

Auch in anderen Phasen des Lebens musste das Paar schwere Zeiten durchstehen, so als der gelernte Autoschlosser Helmut Enck seine Arbeitsstelle verlor. Später wurde er Taxifahrer und übte diesen Beruf bis kurz vor seinem 83. Geburtstag aus. Seine Frau arbeitete bis zum 68. Lebensjahr im Seniorenheim auf der Härenwies. In den letzten Jahren hatten sie verstärkt mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen. Helmut Enck überstand ein Lungenkarzinom und ein Aneurysma, seine Frau mehrere Knochenbrüche. Am Wochenende feiern sie mit ihrer Familie, zu der auch acht Enkel und neun Urenkel gehören, ihr Ehejubiläum nach.