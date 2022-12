Gasthaus Sonnen : Eisstockschießen und Glühwein im winterlichen Trierweiler

Trierweiler Die Betreiber des Gasthaus Sonnen in Trierweiler haben neben dem Restaurant nun zwei Bahnen zum Eisstockschießen eröffnet. Wie sie auf die Idee kamen und was die Besucher erwartet.

Was ist eigentlich Eisstockschießen?

Beim Eisstockschießen, das dem Curling ähnelt, treten zwei Mannschaften auf einer Bahn gegeneinander an. Das Ziel des Spiels ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft möglichst dicht an der Daube zu platzieren, die sich in der Mitte eines rot markierten Bereiches am Ende der Bahn befindet. Ein Spiel besteht aus sechs Kehren, was bedeutet, dass die Bahn dreimal nach oben und dreimal nach unten gespielt wird.