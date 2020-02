Party : „Electronic Carnival“ im Mergener Hof

Trier Timeless Events und trick17 laden am Rosenmontag, 24. Januar, 17.11 Uhr, zum „Electronic Carnival“ in den Mergener Hof Trier ein. Das Motto lautet „TechHouse & Techno mit Yetti Meissner X Bring Back the Groove mit DJ TT Hacky“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Yetti Meissner (Sisyphos Berlin) – mit bürgerlichem Namen Henrietta Schermall – ist studierte Psychologin und widmete sich schon während ihres Studiums am Wochenende der Musikproduktion. Nachdem sie Resident-DJ im Kölner „Ufo“ wurde, erfolgten schnell internationale Auftritte von Japan bis Südamerika. Yetti Meissner tritt auf dem „Main Floor“ auf. Unterstützt wird sie von Bruno sowie Pablo Stumm, DanSe, Dane und Schieber aus der Timeless Riege.